I varesini raddoppiano all’Antonino chef Academy

Sono stati accolti a villa Crespi da un altro varesotto, il vincitore della prima edizione Davide Marzullo, di Saronno.

Ma alla seconda edizione di Antonino Chef Academy, l’”accademia della cucina” di Antonino Cannavacciuolo che vede come premio un’esperienza professionale nelle cucine del suo ristorante stellato, di varesini ce ne sono addirittura due: uno, Davide Zanonato, è di Cassano Magnago e ha come “punti di forza” la cucina semplice e tradizionale. L’altro, Yvonne Inumerable, è di Varese ed è nato da genitori filipppini. Entrambi ventiduenni, fronteggeranno nelle prossime settimane altri otto concorrenti, e hanno già superato lo scoglio della prima puntata della trasmissione iniziata il 27 ottobre e che va in onda il martedì su Sky Un

Yvonne Inumerable è arrivato da adolescente in Italia dalle Filippine, raggiungendo i genitori che da anni vivevano già a Varese. Guidato dalla mamma e dal papà scopre la passione e l’arte della cucina, affinata alla scuola alberghiera del CFP di Varese. «MI ci ha convinto mia madre. Ha visto lungo» ha commentato. Conclusa la scuola, comincia a lavorare in diversi posti come l’Hotel Capolago, i ristoranti Dissapori e Vecchio Convento a Varese, Villa Porro Pirelli a Induno Olona, e al ristorante Berton al Lago di Torno. Il suo sogno è aprire un ristorante di cucina fusion italo-filippina.

A far incontrare Davide Zanonato, di Cassano Magnago, con la cucina è stata invece la nonna. Cresciuto vedendola impastare tutti i giorni ha deciso di fare della cucina la sua vita e di quella tradizionale il suo punto di forza, puntando sulla semplicità per sorprendere i suoi clienti (e, a Chef Academy, i giudici). Diplomato all’alberghiero Falcone di Gallarate, ha lavorato tra l’altro al Ristorante Caroval a Pogliano Milanese, a Villa la Bianca di Camaiore, alla Cascina del Lupo a Busto Arsizio, e al ristorante stellato di Olgiate Olona Ma.Ri.Na.