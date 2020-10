I volontari ripuliscono Cassano Magnago

Armati di guanti, mascherine, sacchi e pettorine, una ventina di volontari di Cassano Magnago ha partecipato domenica 4 ottobre all’iniziativa “Puliamo il mondo” di Legambiente.

Galleria fotografica puliamo il mondo 2020 cassano magnago 3 di 3

Soddisfazione da parte del sindaco Nicola Poliseno. «Gli slogan e le chiacchiere – ha commentato sulla sua pagina Facebook il sindaco – non cambiano il mondo… guanti, carriole e olio di gomito sì. Un gigantesco grazie ai preziosi volontari che si sono messi a disposizione della nostra città per pulirla e per diffondere una vera cultura dell’educazione all’ambiente».

Il sindaco ha colto l’occasione per ringraziare anche Legambiente e Sieco per la collaborazione che va avanti dal 2012.