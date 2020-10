Wikipedia cambia faccia: dopo 10 anni si rifà il look

La possibilità di collassare la colonna sinistra, un limite alla larghezza di quella centrale. Quella, cioè, nella quale si trova il testo di ogni voce dell’enciclopedia digitale. Sono i primi cambiamenti che si vedranno sulla pagina di Wikipedia, in un processo di trasformazione dell’interfaccia che si concluderà entro il 2021.

Un cambiamento che arriva dopo dieci anni in cui il portale fondato da Jimmy Wales è rimasto sostanzialmente uguale a sé stesso. E che si concluderà in tempo per le celebrazioni del 20simo compleanno dell’enciclopedia digitale. L’annuncio dei cambiamenti è stato affidato ad un post firmato da Olga Vasileva, Lead Product Manager della Wikimedia Foundation, l’ente che si occupa della gestione di Wikipedia.

L’obiettivo di fondo è quello di migliorare la user experience «soprattutto di quegli utenti che si sono avvicinati alla rete nell’ultimo decennio». E che quindi sono abituati a leggere siti con una colonna più stretta di quella attualmente in uso su Wikipedia. Quelli citati sono però solo alcuni dei cambiamenti, in particolare i primi ad essere rilasciati. L’elenco completo delle modifiche previste è disponibile qui.