Ancora confermate le stelle Michelin del Varesotto nella Guida 2021

E’ stata presentata il 25 novembre la 66esima edizione della guida Michelin: la prima presentata in una cerimonia totalmente on line.

29 le novità stellate in tredici regioni della penisola: 3 new entry hanno una stella e 26 sono le nuove due stelle, per un totale di 371 ristoranti stellati. Confermati tutti gli 11 ristoranti tristellati.

L’evento, trasmesso in Live streaming, è stato condotto da Petra Loreggian con la partecipazione di Federica Pellegrini che, in qualità di Ambassador Michelin, ha annunciato i nomi dei 13 chef ai quali è stato assegnato il nuovo simbolo della sostenibilità, la “stella” verde .

Per la provincia di Varese nessuna novità: i tre ristoranti “stellati” sono stati tutti confermati, e nessun altro è entrato nell’Olimpo della ristorazione.

Resiste imperturbabile il celebre Ma.Ri.Na. di Olgiate Olona, segnalato ormai da 23 anni. Conferme anche per “L’Acquerello” di Fagnano Olona con chef Silvio Salmoiraghi e il ristorante “La Tavola – Il Porticciolo” di Laveno Mombello con chef Riccardo Bassetti.

La App Michelin ristoranti con i contenuti della Guida Michelin 2021 è già disponibile gratuitaente per iOS e Android, mentre l’edizione cartacea della Guida sarà disponibile in tutte le librerie a partire dal 26 novembre.

TUTTE LE STELLE MICHELIN 2021