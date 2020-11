Bulleri: “La vittoria era l’obiettivo”. Conti: “Gara complicata, Andersson resta”

BULLERI 1

«Siamo contenti per il risultato, un successo che ci serviva per invertire un trend dell’ultimo periodo che sicuramente non era positivo. Purtroppo dobbiamo registrare questo infortunio a Jalen Jones che andrà rivalutato meglio domani ma che a prima vista non sembra una cosa leggera».

BULLERI 2

«Per il resto i ragazzi hanno fatto quello che volevamo, ovvero vincere. Ci sarà poi modo di parlare e analizzare quello che è successo in campo, ma la vittoria era l’obiettivo che ci eravamo dati e lo abbiamo raggiunto. Ora pensiamo immediatamente alla prossima che sarà a Trento tra sette giorni».

CONTI 1

«La conferma sarà domani con la risonanza ma la situazione appare grave. I test immediati dei dottori dicono che il tendine è rotto. E’ successo nel risaltare tentando il tap in sul suo errore. Questo infortunio è una tegola che si aggiunge alle assenze gravi di De Vico e Ferrero mentre dovremo valutare anche Ruzzier che è uscito con una caviglia gonfia. Vero che Roma era in difficoltà ma anche noi siamo stati costretti a giocare in sette. Il contratto con Andersson non è ancora rescisso, quindi andremo avanti con lui».

CONTI 2

«Partita complicata dal fatto che Roma si è messa 40′ a zona, togliendoci il ritmo e i contropiedi. L’abbiamo vinta a rimbalzo, ma non mi è piaciuto il calo finale quando li abbiamo tenuti in vita con i tiri liberi e con troppi falli commessi. Arrivati a +16 avremmo dovuto chiuderla e invece non siamo stati in grado. Era un match difficile per diverse ragioni e l’infortunio a Jones non ha certo aiutato anche a livello mentale. Però conta la sostanza, era necessario portarla a casa».

BUCCHI 1

«Non ricordo nella mia carriera una partita con così tanti assenti, ma devo dire che chi è sceso in campo ha fatto davvero tutto il possibile per provare a vincere la partita. In molti pensavano avremmo subìto un passivo pesante invece ci siamo giocati la partita rimanendo sempre in gara, difendendoci con i denti».

BUCCHI 2

«Varese ha fatto un paio di break nel secondo quarto quando avevamo fuori Jamil per problemi di falli e poi ovviamente nell’ultimo quarto quando avevamo i ragazzini in campo ed era inevitabile subire. La squadra ha fatto tutto quello che poteva fare, i ragazzi hanno giocato con grande orgoglio e voglia di fare bene e ci tengo a ringraziare tutti quelli scesi in campo stasera».