Cala il numero di positivi anche a Malnate: “Siamo sotto i 300”

Dalla palestra comunale di via Libia dove si sta svolgendo la campagna vaccinale antinfluenzale, il sindaco Irene Bellifemine ha fatto il punto sui contagi a Malnate.

Numeri in calo, come da trend regionale, per la città del Ponte di Ferro, che nelle settimane scorse era arrivata a sfiorare i 500 positivi.

«Il numero dei casi a livello regionale sta diminuendo e anche in città, fortunatamente. Siamo sotto i 300 casi anche se 100 persone sono in isolamento fiduciario. Da domani la Lomabardia passerà da zona rossa ad arancione e torneranno con didattica in presenza seconde e terze medie. Apriranno i negozi, esclusi bar e ristoranti, e anche il mercato di settimana prossima non sarà più solo con banchi alimentari. Abbiamo raggiunto questi traguardi grazie all’impegno e al sacrificio di tutti dei cittadini. Dobbiamo continuare a rispettare le regole per evitare un nuovo contagio».