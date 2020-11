Castellanza, ecco i servizi per chi è in quarantena o isolamento

In relazione all’emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19 il Comune di Castellanza ha attivato il C.O.C. Centro Operativo Comunale il quale ha attivato un numero telefonico dedicato ai nuclei familiari sottoposti ad un provvedimento di isolamento o quarantena da parte di ATS.

Il numero è: 335 77 26 003 e ci si può rivolgere per richiedere il ritiro a domicilio del sacco viola dei rifiuti indifferenziati qualora il nucleo familiare risieda in condominio e non possa provvedere al conferimento del sacco tramite una rete familiare e richiedere la consegna al domicilio di una fornitura supplementare di sacchi viola qualora non sia possibile provvedere tramite una rete familiare al ritiro presso la sede comunale Il numero è attivo nei giorni di: lunedì- mercoledì-venerdì dalle 9.30 alle 12.30, martedì e giovedì dalle 14.30 alle 18.30

Il C.O.C. Centro operativo Comunale desidera riassumere le principali informazioni utili per quanti si trovino sottoposti ad un provvedimento di isolamento o quarantena.

RACCOLTA RIFIUTI DOMESTICI

S.I.ECO s.r.l. ha predisposto le indicazioni da seguire per la gestione dei rifiuti urbani durante l’emergenza COVID-19. Consulta la pagina e scarica il vademecum

http://www.comune.castellanza.va.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12430

CONSEGNA A DOMICILIO DI GENERI ALIMENTARI

Il Comune di Castellanza ha approntato una lista delle attività e dei negozi che si sono resi disponibili per le consegne a domicilio di generi alimentari e di prima necessità a persone fragili e /o anziane, prive di una rete familiare o di vicinato che possa provvedere all’approvvigionamento.

Consulta la pagina e scarica il volantino “Castellanza Solidale”

http://www.comune.castellanza.va.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12849

CONSEGNA A DOMICILIO DI FARMACI

Per la consegna gratuita a domicilio di farmaci non urgenti, le persone che, per disabilità o gravi malattie, non sono in grado di recarsi in farmacia e non possono delegare altri soggetti, possono rivolgersi al numero verde 800 189 521 di Federfarma (consegna entro circa due giorni dall’ordine).

ESITO DEL TAMPONE IN UN CLICK

ATS Insubria ha attivato il servizio di visualizzazione del referto dei tamponi per COVID-19, che rende direttamente disponibile all’interessato il risultato del referto.

Consulta la pagina

https://www.ats-insubria.it/news/6227-referto-covid-19-esito-del-tampone-in-un-click

ALERT SYSTEM

Per rimanere informati e ricevere tutti gli aggiornamenti sulla situazione si invitano i cittadini a scaricare la app “Alert System” (www.alertsystem.it) .

Una app ideata per gestire il rapporto costante fra l’Amministrazione Pubblica e la comunità in modo da far arrivare in tempo reale le notizie alla cittadinanza.