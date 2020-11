Ciao Renzo Brazzelli

Il saluto dell’Avis Carnago al Renzo Brazzelli, storica figura del paese scomparsa nei giorni scorsi:

Tutto Carnago e il mondo avisino della provincia di Varese si è stretto intorno alla famiglia del nostro amato Renzo Brazzelli, che ci ha lasciati martedì 10 Novembre. Nominato Cavaliere Al Merito della Repubblica italiana nel 2007, non si può pensare a Renzo senza pensare alla sezione AVIS di Carnago. Socio fondatore nel lontano 1958, quando all’età di 27 anni, insieme a Edoardo e molti altri amici, nell’Italia del dopoguerra comprese l’importanza della donazione di sangue come gesto di vera solidarietà che permette di salvare tante vite umane.

Renzo ha costruito e portato avanti questo progetto avisino per 62 anni, fino all’ultimo giorno, sempre con una visione aperta sul futuro. Ci ha lasciati da Presidente Onorario di AVIS Carnago, titolo che gli abbiamo conferito all’unanimità per le sue doti umane, per la capacità di fare associazione e la grande volontà nel diffondere il valore della solidarietà. Lo ricorderemo sempre con immenso affetto, un esempio e un amico per tutti. Sempre pronto a partecipare, collaborare, capace in ogni momento di essere solidale e aperto al dialogo con le nuove generazioni che accoglieva con entusiasmo nella consapevolezza che solo così si poteva dare continuità e nuova vitalità all’associazione che tanto amava. Ha fatto in modo che la nostra sezione AVIS fosse come una famiglia e Renzo, per noi, era il nostro riferimento, la guida, il nostro prezioso computer, la memoria storica di momenti associativi e non solo. Educato, ironico e solare, era e sarà insostituibile.

Ci consegna una grande eredità fatta di generosità, bontà, correttezza, altruismo e profonda umanità. Negli ultimi anni ci ripeteva spesso che avremmo dovuto prepararci al momento in cui non ci sarebbe più stato e noi lo abbiamo sempre rimandato ma ora questo momento purtroppo è arrivato, noi ci impegniamo a proseguire il cammino della nostra sezione AVIS lungo quel solco da lui tracciato tanti anni fa. Siamo onorati di averlo conosciuto e di aver condiviso con lui un cammino.

Grazie Renzo per tutto quello che hai fatto e insegnato, sarai per sempre nei nostri cuori.

I tuoi amici dell’AVIS Carnago