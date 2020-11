Ciclista investito a Busto Arsizio in zona stazione

Un giovane di 26 anni è finito all’ospedale questa mattina presto, 18 novembre a Busto Arsizio per incidente stradale.

Dalle prime informazioni sembra che il ragazzo sia stato travolto da un veicolo mentre viaggiava sulla sua bici in via Palermo, non lontano dalla stazione, attorno alle 6.

Sul posto l’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Busto Arsizio che ha medicato e immobilizzato il ferito, arrivato in codice giallo all’ospedale cittadino alle 6.40.

Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Busto Arsizio che stanno indagando sull’accaduto.