Ciclista investito a Ispra

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi a Ispra.

Un ciclista è stato investito mentre percorreva un tratto di via Varese, la strada che da via Fermi porta verso la località Le Cascine. Il ferito è un uomo di 58 anni, soccorso da un’ambulanza di Sos Azzate e trasportato in codice giallo all’Ospedale di Varese.

L’impatto è avvenuto poco dopo le 13. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.