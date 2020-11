“Contagi elevati“, il sindaco di Dumenza chiude le scuole

«Nelle ultime settimane vi è stato un aumento dei casi di positività al COVID-19 nel Comune di Dumenza e una situazione epidemiologica complessiva registrata nella comunità scolastica preoccupante».

Lo fa sapere il sindaco del paese Corrado Nazario Moro che per questi motivi ha deciso la chiusura delle scuole elementari e medie fatta eccezione per le materne.

«L’Amministrazione Comunale, ritenendo necessario, in via precauzionale, adottare ogni misura idonea volta a contenere il rischio di ulteriore diffusione del contagio ed a garantire la maggiore sicurezza possibile ai minori ed agli adulti, ha chiesto ad ATS e alla Direzione Didattica di Luino, parere per la chiusura delle scuole di Dumenza di ogni ordine e grado», spiega Moro.

La decisione è stata presa in attesa della risposta di Ats.

Solo due giorni fa sono aumentati di tre unità i casi di positivi nel comune di Dumenza facendo arrivare a 10 le persone attualmente positive e 15 i guariti/dimessi da inizio pandemia.