Cosentino: “Da Alfieri inutile polemica, solo per distogliere dal fallimento del governo”

«Un consiglio al senatore Alfieri: si concentri su quello che sta accadendo a Roma e su quanto di sua competenza». Il capogruppo di Lombardia Ideale, Giacomo Cosentino, replica alle polemiche sollevate dal parlamentare del Pd Alessandro Alfieri in merito alla presunta non comunicazione dei dati sanitari da parte di Regione Lombardia.

«Il senatore Alfieri, in evidente stato confusionale per la debacle del Governo ‘targato PD’, non sa di cosa parla. I dati sanitari della Lombardia sulla diffusione del virus sono quotidianamente a disposizione sul sito della Regione Lombardia nella sezione dell’assessorato al Welfare».

«Come del resto è evidenziato anche dall’azione di diffusione dei dati di cui è spesso protagonista il suo collega di partito, il consigliere regionale Astuti. Un consiglio al senatore Alfieri: si concentri su quello che sta accadendo a Roma e su quanto di sua competenza, il Governo Conte e il PD hanno decretato il funerale di ristoranti, bar, teatri, cinema, palestre con provvedimenti punitivi verso numerose categorie produttive”.