A Cuasso al Monte 57 casi di Covid, sette in ospedale

L’Amministrazione comunale di Cuasso al Monte ha comunicato i dati aggiornati sulla situazione dell’epidemia da Covid -19 in paese e nelle diverse frazioni.

Ad oggi ci sono in totale 57 persone positive, 19 a Cuasso al Monte (di cui 2 in ospedale); 20 a Cuasso al Piano (di cui 4 in ospedale); 11 a Cavagnano, di cui una in ospedale. Altre 7 sono nella struttura comunitaria presente in paese.

«Diversi i servizi attivi in paese per sostenere i cittadini costretti in casa in questo periodo – spiega il consigliere delegato ai Servizi alla persona Fabrizio Bini – È attivo il sistema di consegna medicinali a domicilio. Chi è interessato può mandare la ricetta a demografici@comune.cuassoalmonte.va.ti. (chi non usa mail può chiamare il 0332 939001). Il comune avvisa la farmacia di Bisuschio che provvederà tramite la nostra Protezione civile alla consegna. Il medicinale potrà essere pagato direttamente in farmacia al termine della malattia. Per ulteriori esigenze, ad esempio la posta, ricordiamo che in Comune a Cuasso è attivo il numero 0332 939001».

In paese i negozi di alimentari sono disponibili per la spesa con consegna a domicilio: alimentari Bernasconi 0332 929048 / superette Maserati 0332929045 / panificio Bianchi (pane e pasticceria) 348 8105079 e anche diversi ristoranti della zona sono a disposizione con consegne a domicilio per il cibo da asporto.