Defibrillatore e colonnina per le bici elettriche: due novità a Brinzio

Per la sua collocazione geografica e per le caratteristiche del suo territorio, Brinzio è una delle località più amate del Varesotto da chi pratica sport all’aria aperta come ciclismo su strada e mountain bike, podismo, trekking, sci di fondo e via dicendo.

Anche per questo motivo, oltre che – naturalmente – per la popolazione residente – le novità apparse in questi giorni davanti all’ingresso degli uffici comunali sono particolarmente importanti: si tratta infatti di due colonnine di servizio assai utili.

Nella prima è infatti posizionato un defibrillatore, uno strumento che – fortunatamente – negli ultimi anni si è diffuso in maniera piuttosto capillare sul territorio e che è fondamentale per le operazioni di pronto soccorso in emergenza quando si tratta di affrontare un arresto cardiaco.

La seconda colonnina invece è attrezzata per l’assistenza meccanica alle biciclette – sia da corsa sia da fuori strada – e ha anche la possibilità di effettuare la ricarica delle e-bike, le bici dotate di un motore elettrico che consentono a una platea più vasta di appassionati di affrontare sentieri e strade sterrate. La medesima colonnina permette anche la ricarica degli smartphone.

Nell’agenda del Comune c’è anche l’idea di organizzare un corso per tutti i cittadini che vorranno imparare a utilizzare correttamente il defibrillatore. Per fissare date e modalità però, si attende un miglioramento della situazione sanitaria.