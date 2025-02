Sospesa la circolazione tra Brinzio e Rancio Valcuvia sulla Sp62

Sospensione temporanea della circolazione sulla strada provinciale 62 nei comuni di Brinzio e Rancio Valcuvia nella giornata di mercoledì 5 febbraio.

La chiusura è stata istituita per consentire i lavori di getto della fondazione del cordolo porta guard-rail lungo la SP 62 “del Sasso Marèe”, in prossimità del km 7+650 nei Comuni di Brinzio e Rancio Valcuvia. È stata disposta la chiusura temporanea della strada nelle seguenti fasce orarie: mercoledì 5 febbraio 2025, dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00; in caso di maltempo, le stesse restrizioni verranno applicate giovedì 6 febbraio 2025.

Le deviazioni sono previste alla progressiva km 5+554 (via Marconi) nel Comune di Brinzio, all’intersezione con la SP 45 via Monte Rosa; alla progressiva km 8+054 nel Comune di Rancio Valcuvia, all’intersezione con la SP 11 dir.

L’unico mezzo autorizzato al transito durante le interruzioni sarà il bus di linea N13 della Castano.