Nonostante la neve Filomeni ospite di Bardelli e Piccinelli: confronto su geopolitica e territorio
Durante la serata si è parlato di scenari geopolitici internazionali, del ruolo della NATO e delle prospettive per il territorio in un confronto che ha coinvolto numerosi cittadini
Sala piena ieri sera nonostante la neve copiosa a Brinzio per l’incontro pubblico con Fabio Filomeni, ospite di Stefania Bardelli e del sindaco Massimo Piccinelli. Un confronto partecipato su temi di attualità internazionale e di prospettive per il territorio. Si è parlato del ruolo della NATO negli attuali scenari geopolitici, dei conflitti in corso nel mondo e delle tensioni internazionali. Ampio spazio è stato dedicato anche ai temi locali e all’impegno civico per il territorio.
“Ringrazio Fabio Filomeni per aver accolto il mio invito: la grande partecipazione a questo incontro – dice Stefania Bardelli – dimostra che i varesini vogliono riflettere sul futuro del nostro territorio. Proprio da qui nasce una considerazione: dobbiamo avere visione e coraggio nelle scelte che riguardano la nostra città. A Varese, il sindaco Galimberti dice no a uno studentato, ma trova il modo di dire sì a una ciclabile che complica la vita di residenti e commercianti. Al contrario di chi si ferma davanti alla prudenza e alla burocrazia, un plauso a Paolo Orrigoni, che dimostra determinazione e visione. Oggi Varese ha bisogno di questo: coraggio e idee. Noi siamo dalla parte del futuro, non del passato”.
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