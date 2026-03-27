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Servizio civile al Parco Campo dei Fiori

Dopo diversi anni di stop, l'ente annuncia la riapertura delle candidature per il Servizio Civile Universale 2026. Ecco come fare

Weekend di eventi nel Parco Campo dei Fiori: natura, volontariato ed esplorazioni per tutti!

Il Parco Campo dei Fiori, dopo diversi anni di stop, annuncia la riapertura delle candidature per il Servizio Civile Universale 2026, offrendo a due giovani la possibilità di vivere un’esperienza formativa unica all’interno di un’area naturale protetta.

Dopo alcuni anni, il Parco torna infatti ad accogliere volontari del Servizio Civile, confermando il proprio impegno nella promozione di percorsi dedicati ai giovani, alla sostenibilità ambientale e alla valorizzazione del territorio.
Il bando è rivolto a ragazze e ragazzi tra i 18 e i 28 anni, che desiderano mettersi in gioco in un’esperienza di 12 mesi a stretto contatto con la natura, contribuendo attivamente alla tutela ambientale, all’educazione e alla promozione del patrimonio locale.

Svolgere il Servizio Civile all’interno di un Parco rappresenta un’importante occasione di crescita personale e professionale: permette di acquisire competenze pratiche e trasversali, orientarsi nel proprio percorso futuro e conoscere da vicino le diverse realtà che operano sul territorio, dalle istituzioni alle associazioni, fino al mondo del volontariato e delle imprese. È inoltre un’opportunità per sviluppare consapevolezza ambientale, lavorare in squadra e vivere quotidianamente il contatto diretto con la natura.

Due i progetti disponibili:
“Dal Circo Bianco ai Territori Verdi”
Pensato per chi desidera un’esperienza operativa sul campo, tra attività di monitoraggio, cura e gestione delle aree naturali, contribuendo in modo concreto alla salvaguardia degli ecosistemi.
“La Legacy dell’Accoglienza”
Un percorso dedicato alla sostenibilità, all’educazione ambientale e alla comunicazione, con attività rivolte al pubblico e alla valorizzazione delle risorse del territorio.

Il Servizio Civile rappresenta dunque non solo un impegno concreto per l’ambiente, ma anche un’esperienza formativa capace di lasciare un segno profondo nel percorso di vita dei partecipanti.
Dettagli del bando:
• Durata: 12 mesi
• Impegno: circa 25 ore settimanali
• Scadenza candidature: 8 aprile 2026, ore 14:00
• Modalità di candidatura: esclusivamente online al link
(è necessario lo SPID di livello 2)
Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a: areaparchi@parconord.milano.it o direttamente a
educazione.ambientale@parcocampodeifiori.it
Il Parco Campo dei Fiori invita tutti i giovani interessati a cogliere questa opportunità: un’esperienza
concreta per crescere, orientarsi, conoscere il territorio e contribuire attivamente alla sua tutela,
lasciando un segno positivo per il futuro.

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Pubblicato il 27 Marzo 2026
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