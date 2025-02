Di nuovo sospesa la circolazione sulla provinciale Brinzio – Rancio Valcuvia per lavori

Per consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori di realizzazione del cordolo porta guard-rail lungo la Strada Provinciale 62 “del Sasso Marèe”, la circolazione sarà temporaneamente sospesa nei Comuni di Brinzio e Rancio Valcuvia nelle seguenti fasce orarie: martedì 11 febbraio 2025, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00; In caso di maltempo, la sospensione sarà posticipata a mercoledì 12 febbraio 2025, nelle medesime fasce orarie.

La sospensione interesserà il tratto in corrispondenza del cantiere situato alla progressiva km 7+650, con deviazioni previste nei seguenti punti: Km 5+554, all’intersezione con la SP 45 (via Monte Rosa) nel Comune di Brinzio; Km 8+054, all’intersezione con la SP 11 dir nel Comune di Rancio Valcuvia. Il transito sarà consentito esclusivamente agli autobus della linea N13 (Castano).