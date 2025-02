Sp62: sospensione temporanea della circolazione nei Comuni di Brinzio e Rancio Valcuvia

Per consentire l’esecuzione di interventi di manutenzione sulla SP 62 “del Sasso Marèe”, la circolazione sarà temporaneamente sospesa, ad eccezione del transito del bus di linea N13 della Castano, in corrispondenza del cantiere situato alla progressiva Km 6+500.

Sono previste le deviazioni:

alla progressiva km 5+554 (via Marconi) nel Comune di Brinzio, in corrispondenza del bivio con la SP 45 via Monte Rosa;

alla progressiva km 8+054 nel Comune di Rancio Valcuvia, in corrispondenza del bivio con la SP 11 dir.

La chiusura temporanea avverrà nelle seguenti fasce orarie:

dalle ore 9.00 alle ore 12.00;

dalle ore 14.00 alle ore 16.00;

Nei giorni di mercoledì 19 febbraio 2025 e, in caso di maltempo, nelle stesse fasce orarie di giovedì 20 febbraio 2025.