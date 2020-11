Diramazione Gallarate- Gattico: chiusure notturne

A partire dalla sera del 23 novembre sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto Calende Vergiate e Besnate, verso la A8 Milano-Varese, dalle 20:00 di lunedì 23 alle 6:00 di martedì 24 novembre. Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Verbano ovest” situata all’interno del tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sesto Calende Vergiate, si potrà proseguire sulla SS33 del Sempione fino alla stazione di Besnate, sulla stessa D08, o di Gallarate sulla A8 Milano-Varese.

Sarà chiusa la stazione di Sesto Calende Vergiate, in entrata verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, dalle 20:00 di lunedì 23 alle 6:00 di martedì 24 novembre. Si fa presente che, per effetto della suddetta chiusura del tratto Sesto Calende Vergiate-Besnate, verso la A8, la stazione di Sesto Calende sarà chiusa anche in entrata in direzione della A8.

In alternativa si consiglia di entrare dalla stazione di Castelletto Ticino, al km 17+900.

Sarà chiusa l’area di servizio “Verbano ovest”, situata nel tratto compreso tra Sesto Calende Vergiate e Besnate, verso la A8, dalle 20:00 di lunedì 23 alle 6:00 di martedì 24 novembre.

Sarà chiuso il tratto compreso tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate, verso la A8 Milano-Varese, nelle quattro notti consecutive di martedì 24, mercoledì 25, giovedì 26 e venerdì 27 novembre, con orario 21:00-6:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castelletto Ticino, si potranno seguire le indicazioni autostradali lungo la SS32 del Sempione e la SS33 Del Sempione verso Milano, con rientro sulla Diramazione Gallarate-Gattico, alla stazione di Sesto Calende Vergiate.

Sarà chiusa la stazione di Besnate, in entrata verso la A8 Milano-Varese e la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e in uscita per chi proviene dalla A26 e dalla A8, dalle 21:00 di martedì 24 alle 6:00 di mercoledì 25 novembre.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in uscita per chi proviene dalla A8, Solbiate Arno, al km 35+500 della A8;

in uscita per chi proviene dalla A26, Castelletto Ticino, al km 17+900 della Diramazione Gallarate-Gattico;

in entrata verso Milano, Solbiate Arno o Gallarate, rispettivamente al km 35+500 e 29+900 della A8;

in entrata verso la A26, Sesto Calende Vergiate, al km 12+000 della Diramazione Gallarate-Gattico, o Gallarate, al km 29+900 della A8;

Sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto Calende Vergiate e Castelletto Ticino, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, nelle due notti consecutive di mercoledì 25 e giovedì 26 novembre, con orario 21:00-6:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sesto Calende Vergiate, proseguire sulla SS33 del Sempione, con rientro sulla Diramazione Gallarate-Gattico, alla stazione di Castelletto Ticino.