Nuovo Dpcm, il commento di Invidia: “Giusto adottare misure differenziate in base alla gravità territoriale”

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha anticipato oggi con il discorso alla Camera dei Deputati alcuni punti chiavi del decreto che verrà firmato nelle prossime ore.

Ne condivide i concetti il deputato varesotto del Movimento 5 Stelle Niccolò Invidia. Di seguito il commento:

Oggi abbiamo ascoltato le comunicazioni di Conte in Aula. Il quadro epidemiologico dei contagi in Italia desta forte preoccupazione, tanto da poter affermare che ormai siamo già entrati nella fase 4, la più grave e critica, che sta determinando una pressione particolarmente importante sul servizio sanitario nazionale aumentando i tassi di occupazione delle degenze in area medica e terapia intensiva.

La situazione è particolarmente sentita nella nostra regione e nella nostra provincia. Senza entrare nel merito del decreto ristori e della legge di bilancio, oggi abbiamo però avuto modo di votare una risoluzione importante a seguito dell’intervento del Premier.

Alcuni dei punti votati riguardano: le misure di prevenzione, il potenziamento degli strumenti di diagnosi e trattamento precoce, la garanzia degli ospiti nelle rsa che sono i più fragili, l’impegno sui lavoratori ed imprenditori che potrebbero essere colpiti dalle misure dei prossimi mesi, la didattica in presenza, ecc.

Di particolare importanza però in questa risoluzione è un impegno: quello per adottare misure differenziate in base alla gravità territoriale, anche a livello provinciale o comunale (ovviamente in relazione alla sostenibilità del servizio sanitario e prevedendo i relativi ristori economici).

E’ sempre stato un punto particolarmente importante per me e di buon senso, perché il Paese non può permettersi un nuovo lockdown totale. Ho sempre sostenuto il principio della differenziazione comunale e provinciale con forza e sono molto soddisfatto di poter dire che questo impegno è presente nella risoluzione portata avanti dal M5s e dalle altre forze di maggioranza e appena votata in Aula.

E’ un momento delicato. Ora l’impegno maggiore si concentra sul decreto ristori e soprattutto sulla legge di bilancio.