Due Chef per il Gulliver per un Natale solidale

Per questo Natale “Love in the Kitchen” di Marco Chef e la “Chocolate Accademy” di Alberto Simionato hanno studiato un prodotto solidale per i regali natalizi a favore del Centro Gulliver di Varese.

Sono due le realtà del territorio che per questo Natale 2020 hanno scelto di collaborare con il Gulliver di Varese creando una linea di prodotti solidali per i regali natalizi. Si tratta di due esperienze “culinarie e sensoriali”, create ad hoc per il centro varesino firmate da due chef, Marco Dossi (in arte Marco Chef) della “Love in the Kitchen” e Alberto Simionato della “Chocolate Academy” di Milano.

“Siamo una realtà locale – racconta Marco Dossi – e crediamo molto nella promozione del nostro territorio. È un po’ la nostra filosofia, a maggior ragione in questo periodo. Desideriamo sostenere le realtà di prossimità. Quest’anno abbiamo scelto di essere a fianco di Gulliver e ne siamo molto contenti. Con il nostro staff abbiamo deciso di farci questo regalo per Natale: è un’iniziativa che consideriamo molto importante e che viviamo come molto intima”.

“Abbiamo preparato un’edizione speciale della nostra “Love in the box” – continua – un prodotto lanciato a marzo per la prima volta, in occasione del lockdown. Per questo Natale abbiamo creato una “Gulliver Christmas Editon” della Love in the Box – Il Gusto del Natale Solidale.”

Acquistandola, si riceverà a casa una box piena di ingredienti enogastronomici Made in Italy per realizzare una cena per 4 persone firmata Marco Chef. Il tutto con allegato un menù stampato e la ricetta guidata dagli Chef per la preparazione delle portate. E, in omaggio, anche la composta di mirtilli blu 75% gr. 250 degli Orti di Bregazzana.

Un alto valore solidale, perché nel frattempo, si potranno garantire 3 kit di protezione anti covid per gli Operatori del Gulliver, che ogni giorno si prendono cura di 130 persone fragili che soffrono di dipendenze e di disturbi psichiatrici e che sono accolte nelle Comunità Terapeutiche Residenziali a Varese e provincia.

Ma non c’è solo la Love in the Box. Per gli amanti del cioccolato, quest’anno per Natale si potrà regalare una “Brave Chocolate Experience”, un viaggio aromatico per scoprire il cioccolato non convenzionale di Brave Beans. “Abbiamo sposato il progetto del Centro Gulliver – ci dice Alberto Simionato, direttore della Chocolate Academy – perché crediamo che fare del bene, ma anche farsi del bene – attraverso un’esperienza di appagamento sensoriale – in questo periodo così delicato non abbia prezzo.”

LA DIRETTA LIVE

Si riceverà a casa il cofanetto Brave Christmas con 8 tavolette di 4 tipologie differenti di cioccolato artigianale da degustazione (tra cui anche la limited edition della barretta di cioccolato lavorata con i mirtilli degli Orti di Bregazzana) e si potrà partecipare all’esclusiva live streaming il 7 gennaio 2021 alle ore 20:45 in cui lo chef Alberto Simionato, direttore della Chocolate Accademy di Milano guiderà i partecipanti in un viaggio aromatico di degustazione del cioccolato. Ogni Brave Chocolate Experience acquistata garantirà 1 kit di protezione anti covid per gli Operatori delle Comunità del Gulliver.

Due dolcezze uniche, ma anche – e soprattutto – un forte segnale di solidarietà.

IL SOSTEGNO AL CENTRO GULLIVER

“Stiamo lavorando incessantemente – ci racconta Ludovica Cerritelli, fundraiser del Centro Gulliver – per proteggere i nostri Operatori che durante l’emergenza covid-19 continuano a prendersi cura di chi vive un momento di fragilità. Fino ad oggi abbiamo speso circa 120.000 euro non previsti per acquistare tutti gli strumenti indispensabili: mascherine chirurgiche, mascherine FFP2, guanti e camici monouso, sovrascarpe e cuffie in tnt. Oltre a test sierologici, gel igienizzante, termometri infrarossi per misurare la temperatura e interventi di sanificazione nelle nostre strutture. Scegliendo i nostri prodotti di Natale – continua – si potrà essere solidali due volte. Innanzitutto sostenendo il lavoro dei nostri Operatori nelle Comunità Terapeutiche (proteggendo anche le loro famiglie). Inoltre, scegliendo di essere a fianco delle attività del territorio e dell’economia locale, in questo momento particolarmente provate dall’emergenza. Un regalo per te, ma anche un regalo per Varese.”

COME ORDINARE

“E’ tutto molto semplice. Con un click ordini il tuo regalo solidale e non ti preoccupi più di niente. La persona a cui hai pensato riceverà tutto a casa sua e avrà il suo regalo sotto l’Albero”.

La “Love in the Box, Gulliver Christmas Edition” potrà essere ordinata fino al 11 dicembre 2020 (Le consegne saranno effettuate dal 12 dicembre 2020 e garantite entro il 21 dicembre 2020).

Le “Brave Chocolate Experience” saranno disponibili fino al 14 dicembre 2020.

E allora, non resta altro che andare al seguente link https://www.centrogulliver.it/natale-solidale/

Per informazioni: ludovica.cerritelli@gulliver-va.it