Forte vento da nord dalla notte, Protezione Civile in allerta

Sarà una notte di forte vento quella tra giovedì 19 e venerdì 20 novembre. La Protezione Civile conferma infatti l’intensificazione della ventilazione dai quadranti settentrionali, in particolare sull’Ovest della regione tra Valchiavenna e Media Valtellina, Prealpi Varesine e Lariane e alta pianura occidentale, con possibili raffiche attorno a 55-90 km/h in montagna.

“Nelle prime ore della notte di domani 20/11 il vento si manterrà intenso dai quadranti settentrionali su tali zone -si legge nel bollettino- quindi andrà gradualmente ad attenuarsi ad eccezione della Valchiavenna e Prealpi varesine, dove dalle quote comprese tra 600-800 metri la velocità del vento si manterrà tra 20-35 km/h fino alla tarda mattinata o primo pomeriggio”.

Poi “durante la notte rinforzi di vento interesseranno localmente la Bassa Pianura Occidentale, con locali intensificazioni del vento sulla Lomellina; mentre in Appennino oltre quota 600-800 metri rinforzi di vento insisteranno dai quadranti orientali nel corso della mattinata”.

Per questi motivi è stata emessa un’allerta per “ordinaria criticità” per il Varesotto che scatterà a partire dalle 21 di giovedì sera e terminerà alle 6 di venerdì per l’area meridionale (il cosiddetto nodo idraulico di Milano) e alle 12 per la zona dei laghi.