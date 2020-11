Futuro delle criptovalute 2021: cosa si profila nel mondo dei pagamenti digitali?

Il futuro delle criptovalute nel 2021 sembra essere sempre più roseo. In effetti, non sono pochi coloro che stanno comprendendo il valore di questi strumenti digitali tanto che la recensione di Criptovaluta.it ha evidenziato come le valute virtuali prenderanno sempre più il sopravvento.

Ma quali sono alcune novità che potranno coinvolgere questo mondo nel prossimo anno, vale a dire il 2021? Ecco tutto ciò che occorre sapere al riguardo. Conoscendo queste informazioni sarà facile prepararsi al meglio per i prossimi mesi.

Quale sarà il prezzo dei bitcoin nei prossimi 12 mesi?

Come prima cosa, occorre conoscere qualcosa in merito al prezzo dei bitcoin, la principale criptovaluta al mondo. Riuscendo a comprendere il probabile andamento del suo valore nei prossimi mesi si potrà avere uno sguardo completo sull’intero mondo delle criptovalute.

Ebbene, per i maggiori esperti del settore le previsioni sono ottimistiche. Addirittura si pensa che il valore di Bitcoin dovrebbe salire a circa 100.000 dollari nell’anno 2021. Questo picco massimo dovrebbe essere toccato fra poco più di un anno, vale a dire in vicinanza di Natale 2021.

Questa previsione non è fatta a caso, ma è stata rilasciata in virtù del dimezzamento delle ricompense per i miner. Quest’evento, avvenuto nel corso di Marzo 2020, ha rialzato le quotazioni Bitcoin che potrebbero mantenersi su una tendenza in crescendo per tutto l’anno 2021.

Queste valutazioni sono realistiche?

A chiunque pensi che questo sia il momento perfetto per investire in Bitcoin, è necessario invitare ad agire con calma. Certo, queste previsioni sono state effettuate seguendo un modello stock-to-flow che in teoria funziona molto bene e viene applicato per elementi come l’oro o l’argento.

Tuttavia, come accennato in precedenza, si tratta di previsioni fin troppo ottimistiche. Auspicare un valore così alto per i bitcoin nel corso di un tempo così breve potrebbe essere davvero azzardato. Ciò comunque non vuol dire che sia sbagliato puntare sui bitcoin.

Difatti, è molto probabile che ci sia un rialzo di queste criptovalute ma non bisogna farsi prendere dall’euforia. Come ogni investimento, anche nel caso dei bitcoin è bene valutare la spesa, cercando di analizzare con cautela quale acquisto fare. Solo in questo modo si potranno compiere operazioni ottimali che potranno dare benefici sotto molteplici punti di vista.

Le criptovalute nel 2021 diventeranno sempre più popolari?

Dal punto di vista del valore dunque, si auspica un aumento per le criptovalute. Ma queste ultime diventeranno anche più popolari? Ebbene, anche in questo caso sembra proprio di sì. Sono già diversi anni che il mondo spinge sempre di più per la riduzione dei contanti.

Non a caso, anche a livello fiscale sono stati abbassati i limiti per i pagamenti che si possono effettuare con banconote vere e proprie. Ancora, bisogna anche prendere in considerazione la questione COVID-19. Le banconote sono state spesso additate come veicolo per trasmettere virus e batteri e per questa ragione si potrebbe anche decidere per ridurle al minimo. Non è un mistero dunque, se la moneta fisica lascia il posto a quella virtuale.

Allo stesso tempo, sempre più siti e piattaforme stanno accettando le criptovalute. Alcune banche online si stanno già muovendo in questa direzione ed anche portali come Paypal sembrano aver aperto le proprie porte alle criptovalute.

Nel futuro quindi, il mondo sarà sempre più digitale e si potranno effettuare acquisti fisici oppure online servendosi soltanto di criptovalute. Questa non è solamente una teoria, ma visto come si stanno muovendo le cose dal punto di vista economico in questo periodo storico, appare una certezza indiscutibile e incontestabile e bisogna prenderne atto.

Come risponde Ethereum?

Ethereum, un’altra criptovaluta molto importante, ha deciso di portare avanti una nuova innovazione. Difatti, sembra proprio che nel corso del 2021 verrà lanciata Ethereum 2.0, una nuova rete che permetterà agli utenti di godere di numerosi benefici.

Si prospettano nuovi vantaggi a livello di smart contract, con implementazioni nella piattaforma decentralizzata Ethereum che permetterà agli utenti di poter tenere sempre sotto controllo l’andamento della moneta virtuali e le eventuali operazioni da apportare.

In ultima analisi quindi, il 2021 sembra essere l’anno perfetto per puntare sulle criptovalute, in attesa che queste sboccino definitivamente e da futuro possano diventare una solida realtà presente.