A Gallarate e Induno Olona i primi due hotel per l’isolamento di persone positive

Saranno l’Shg Hotel Villa Porro Pirelli di Induno Olona e il Jet Hotel di Gallarate le prime due strutture ricettive della provincia ad ospitare persone Covid positive, ma senza sintomi o con una sintomatologia bassa, che non possono rimanere isolati al proprio domicilio.

Le due strutture, così come altri sei alberghi della provincia, avevano risposto alla chiamata di Ats Insubria con il quale era stata avviata una ricognizione per l’attivazione di strutture per l’isolamento.

Delle otto strutture che hanno manifestato il proprio interesse, la commissione di Ats Insubria ha individuato i due hotel di Induno Olona e Gallarate, il primo con un massimo di 64 posti a disposizione e il secondo con 40, per partire. Sono rinviati a successivi provvedimenti la sottoscrizione della convenzione con ulteriori strutture in base alle esigenze dello stato emergenziale.

L’ulteriore passaggio che deve essere completato sarà ora la sottoscrizione della convenzione tra Ats Insubria e le due realtà ricettive. Attraverso un protocollo condiviso tra Ats, Comuni e albergatori verranno stabilite le modalità di accesso e le caratteristiche degli ospiti.

Agli alberghi spettano i compiti di pulizia e igienizzazione ma anche preparazione e distribuzione dei pasti. La Regione pagherà 85 euro al giorno per ogni ospite.