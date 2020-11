A Gennaio, ITS InCom avvia un nuovo corso in digital trasformation

A partire da gennaio 2021 un nuovo corso entra a far parte del catalogo formativo della Fondazione ITS Incom.

Nato dalla crescente domanda delle aziende, soprattutto lombarde, di giovani specializzati in ambito Digital Transformation, il corso IFTS “Tecnico di sistemi IoT per i servizi e le Smart Industries” si pone come obiettivo quello di formare figure qualificate in grado di abilitare i loro processi di innovazione attraverso soluzioni IoT e di Industria 4.0.

Un’opportunità resa ancora più interessante dal momento che il corso avrà durata di un anno e sarà totalmente gratuito grazie al finanziamento di Regione Lombardia e del Fondo Sociale Europeo.

Al termine del ciclo di studio, gli allievi otterranno un certificato di specializzazione in ambito Smart Object, IoT e Automazione, ottenendo una preparazione relativa allo sviluppo e implementazione di soluzioni Industria 4.0.

Dalla scelta delle più adeguate soluzioni hardware e software fino alle funzionalità dell’intero processo di automazione, con particolare attenzione alla rilevazione dei dati, gestione, supervisione e aggiornamento del sistema automatizzato.

Impareranno inoltre a conoscere e implementare servizi di Cloud Computing con particolare attenzione alla Cyber Security, prerogativa sempre più richiesta in ambito lavorativo.

Il corso avrà durata annuale, per un totale di 1.000 ore ripartite in 580 ore di lezioni, in larga misura tenute da professionisti del settore, e 420 ore di tirocinio che potranno essere svolte anche all’interno delle aziende partner, trale quali spiccano Everynet (Gruppo Elmec), Elettronica Rold e Tesar SpA.

Per accedere al corso, le cui prime lezioni sono in programma dal prossimo gennaio 2021, sarà necessario superare una selezione composta da un test attitudinale e un colloquio individuale; un percorso di avvicinamento che è apparso fin da subito indispensabile dato il grande interesse che ha suscitato il corso tra studenti e addetti ai lavori. Curiosità, talento e passione per la tecnologia e l’innovazione saranno solo alcuni dei criteri che verranno adottati per rispettare

il limite massimo di 25 studenti ammessi a questo primo anno.

Per la presentazione ufficiale del corso, la Fondazione ITS Incom ha deciso di confermare la propria partecipazione a Job&Orienta, il più grande salone nazionale sul tema Orientamento, che quest’anno si svolgerà interamente online.

Un intervento che aiuterà studenti e famiglie a comprendere quali siano le tante opportunità offerte dalla Digital Transformation.

All’incontro, in programma il prossimo venerdì 27 novembre dalle 17:00 alle 18:00, si potrà partecipare solo dopo essersi registrati a questo link https://bit.ly/3pF99z8

Sono inoltre previsti due Open Day virtuali il 16 dicembre e l’11 gennaio nel corso dei quali chiunque fosse interessato potrà conoscere più da vicino le materie, le aziende e i professionisti che prenderanno parte alla formazione. Per restare aggiornati il consiglio è quello di raggiungere la pagina dedicata al corso sul sito www.itsincom.it