“Grazie alla dirigente scolastica che lavora al nostro fianco”

Buongiorno direttore,

volevo precisare due cose riguardo all’articolo uscito nell’ ottobre scorso sul vostro giornale. Non era mia intenzione polemizzare inutilmente, né mettere in cattiva luce nessuno, men che meno la mia dirigente scolastica! Nessuno mette in dubbio la professionalità o le competenze della preside.

Io e le mie colleghe ammiriamo il suo impegno e la dedizione al lavoro della preside Botta, nella gestione dell’ emergenza sta facendo umanamente ciò che è possibile con i mezzi che il ministero le fornisce. Quindi ci tengo a chiederle scusa da parte mia se si è sentita attaccata da me: ripeto non era questa la mia intenzione, quanto invece portare alla luce alcune criticità che vivevamo al momento e rispondere a chi ci trattava come personaggi invisibili che non avevano contatti con i bambini o insegnanti. La preside Botta sa bene il lavoro che facciamo con le insegnanti e i bambini e che comunque avremmo tenuto dei comportamenti corretti non violando l’isolamento fiduciario in cui ci trovavamo. Abbiamo la sua fiducia come lei ha la nostra! Bisogna ripartire per perseguire un fine comune che è difenderci e difendere i bambini da questa epidemia per quanto possibile! Noi siamo ripartite con un altro spirito, siamo pronte a collaborare con insegnanti e direzione, per raggiungere lo scopo prefissatoci.

Auguriamo a tutti buon lavoro e alla nostra cara dirigente tanta forza e coraggio, sicuramente non è facile gestire una scuola in questo momento storico ma siamo certi che lei ce la farà! Ha la stima e il supporto di tutte noi.

Grazie a tutti per l’attenzione