“Grazie a chi mi ha soccorso e fatto sentire protetto nonostante questa emergenza in ospedale”

Gentile redazione di Varesenews,

vorrei rivolgere un ringraziamento ai soccorritori del SOS Malnate, al personale sanitario e infermieristico dei Pronto soccorso di Luino e Varese per avermi fatto sentire “protetto” dopo il forte malore avuto lunedì mattina nonostante la situazione emergenziale in cui versano le strutture ospedaliere. Ho potuto vedere con i miei occhi il grande sforzo il grande impegno e la forte passione che medici e infermieri stanno mettendo in campo per sconfiggere questa guerra con il Covid-19 e per seguire, come nel mio caso, emergenze di routine.

Vorrei elogiare in particolare il Dott. Marco Torretta e la Dott.ssa Paola Banfi per avermi fatto sentire “a casa”. Affidarsi con fiducia a chi si deve occupare della nostra salute rende tutto meno preoccupante.

Davide Bisulca