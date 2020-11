Idee regalo originali per ragazzi dai 15 ai 25 anni

Perché un regalo originale è la scelta migliore

Fare un regalo è sicuramente una scelta non facile, dovuta non solo al fatto che ognuno ha i propri gusti, ma anche legata al fatto che c’è tantissima scelta, cosa che non fa altro che mandarci in confusione e renderci ancora più ardua la scelta.

Se dobbiamo fare un regalo ad un ragazzo giovane, diciamo tra i 15 ed i 25 anni, poi, la scelta può essere ancora più difficile, visto che i ragazzi al giorno d’oggi hanno davvero tutto. Regalando un oggetto classico si corre seriamente il rischio di deludere, visto che probabilmente quell’oggetto è già in suo possesso, magari in una variante diversa, oppure semplicemente non è di suo gradimento.

Ecco perché anche nella scelta di un dono, possiamo uscire fuori dagli schemi e regalare qualcosa di originale, qualcosa che non si aspetterebbe mai di ricevere.

C’è da dire che comunque ogni ragazzo e diverso ed ognuno ha le sue passioni e che la nostra scelta deve essere fatta tenendo conto sempre di questi fattori. Andiamo a vedere alcuni consigli ed idee regalo per i ragazzi.

I regali che non deludono

Il ragazzo in questione è un appassionato di videogames? Allora perché non regalargli una cdkey di un gioco che pensiamo possa piacergli? Ci sono piattaforme dove possiamo trovare all key di qualsiasi gioco, recente o meno, ad un prezzo di molto inferiore rispetto a quello di un cd fisico.

Rimaniamo un attimo in tema di giochi, ma questa volta cambiamo un po’ genere. Ci ricordiamo i tempi in cui passavamo le nostre serate a giocare a Risiko! senza renderci conto del tempo che passava perché eravamo presi dalla nostra sete di conquista? Ebbene, quella di regalare un bel gioco da tavolo ad un ragazzo è un idea che sta ritornando di moda.

Innanzitutto perché sono divertenti, e promettono un coinvolgimento che farà letteralmente volare le nostre serate. Poi, con i tempi in cui viviamo, in cui saremo costretti a trascorrere sempre più tempo in casa, può rivelarsi davvero una scelta azzeccata!

Un gadget personalizzato, con una scritta, una foto o una citazione che ha un significato particolare è un’altra idea davvero molto bella perché viene pensata e realizzata su misura della persona che riceverà il regalo. Potrebbe trattarsi di una maglietta, ma anche di una tazza, di un portachiavi, etc.

Se si tratta di un amante della musica, quella di regalargli un bel poster da appendere in camera, o una maglietta con il logo della sua band preferita?

Ancora meglio, siamo a conoscenza del suo desiderio di imparare a suonare uno strumento? Potremmo regalargli un videocorso per metterlo in condizione di iniziare con il piede giusto.

Se parliamo di un ragazzo amante dell’avventura, allora potremmo anche optare per un esperienza all’aria aperta, magari di un lancio con il parapendio, ma anche di un mini viaggio organizzato in bicicletta o di un’escursione in montagna, da fare in compagnia con gli amici.