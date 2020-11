Il Covid fa saltare anche “Locarno on Ice”

La seconda ondata del Covid 19 cancella “Locarno on Ice”, la maxi pista di ghiaccio in piazza Grande che, negli ultimi 15 anni, è stato un polo d’attrazione durante le festività natalizie anche per giovani e meno giovani residenti al di qua del confine col Canton Ticino.

Gli organizzatori, l’omonima associazione, ci hanno sperato fino all’ultimo ma il tuttora alto livello dei contagi, anche se il picco come annunciato nei giorni scorsi dal medico cantonale Giorgio Merlani, sta per essere raggiunto hanno indotto “Locarno on Ice” ad annunciare l’annullamento di quella che sarebbe stata la 16 ma edizione. L’associazione ci stava lavorando da giugno, d’intesa col municipio di Locarno, per studiare le misure precauzionali da adottare.

Al posto della pista, l’associazione, allestirà un maxi albero di Natale al centro di piazza Grande. E il municipio di Locarno consentirà ai locali di estendere i plateatici confidando che il vuoto lasciato dalla pista verrà compensato da sedie e tavolini a distanza di sicurezza. E, soprattutto, che la curva dei nuovi contagi rallenti se non proprio si fermi del tutto.