Incendio nel Locarnese, gravi danni a un’abitazione

(Immagine di repertorio) – Incendio in serata a Brissago, nel Locarnese.

L’incendio è scoppiato verso le 19,35 in un’abitazione di vacanza in via Borboniga. Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, le fiamme hanno interessato dapprima il tetto e poi tutta la casa causando danni ingenti.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e i pompieri che hanno domato le fiamme. Non ci sono feriti.