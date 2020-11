Come arrivare al punto tamponi Covid alle Fontanelle di Malnate

Dove si trova il punto tamponi delle Fontanelle di Malnate?

È una domanda che qualcuno si sta ponendo, soprattutto chi non è da tempo residente in provincia o è della zona di Gallarate–Busto Arsizio.

Anche perché digitando su Google Maps non è immediato trovare il punto tamponi, che si trova nel centro di Protezione Civile provinciale conosciuto appunto come Fontanelle di Malnate.

Come si fa ad arrivare al punto tamponi Covid alle Fontanelle?

Le Fontanelle è una località sotto all’abitato di Gurone di Malnate, anche se si trova in territorio di Comune di Vedano Olona.

Il punto esatto su Google Maps lo trovate qui: cliccando si apre Google Maps e potete selezionare poi il percorso da casa vostra o dal punto dove vi trovate.

Come arrivare all’indirizzo del punto tamponi Fontanelle di Malnate

Se invece volete orientarvi da soli, dovete sapere che si trova sotto all’abitato di Gurone, vicino alla località “Ponte di Vedano”, il complesso sistema di rotonde dove confluiscono la Tangenziale di Varese, la Pedemontana Tangenziale A60 (accessibile dall’uscita Gazzada dell’autostrada A8) e la parallela SP57 che scende dal paese di Gazzada.

Dal Ponte di Vedano seguite le indicazioni per Gurone: superata una cascina con ristorante (che si chiama appunto Fontanelle) circa 250 metri dopo sulla destra si trova l’ingresso al punto tamponi Fontanelle di Malnate.