A Induno Olona i casi attivi sono 137 e alle elementari c’è una nuova classe in quarantena

Anche a Induno Olona la situazione Covid evolve con numeri significativi. Ieri sera il sindaco Marco Cavallin ha aggiornato i sui concittadini comunicando nove persone positive in più rispetto al giorno precedente, a fronte di quattro guarigioni. Il numero dei casi attivi in paese è arrivato così a quota 137.

C’è inoltre da segnalare un secondo decesso da quanto è scoppiata la nuova ondata del contagio, la quinta vittima dall’inizio della pandemia.

Cavallin ha poi aggiornato gli indunesi sulla situazione delle scuole, dove una classe delle elementari, la quinta dalla riapertura delle scuole, è stata posta in quarantena: «Desidero rispondere a chi mi sollecitava a chiudere le scuole elementari, a fronte di una quarta classe posta in quarantena; è vero che il sindaco ha l’ultima parola su decisioni di questo genere, ma assume tali decisioni di concerto con Ats e Dirigenza scolastica e soprattutto lo fa non sulla base dell’emozione o peggio dell’ideologia e del tornaconto politico, ma in forza del protocollo di sicurezza stilato a livello nazionale da persone più competenti ed esperte di lui. In questa fase di grande sbandamento ed emotività, ritengo doveroso che chi come me ha l’onere di decidere, debba esercitarlo con onestà e buona coscienza: qualunque scelta si faccia – del resto – è certo che scontenterà qualcuno e dunque il modo migliore per procedere è quello di affidarsi alla norma, con tempestività, scrupolosa consapevolezza dei problemi e con senso di responsabilità: ciò che io ho sempre fatto, lo dimostra la chiusura delle medie qualche giorno fa, e intendo continuare a fare».

Il sindaco ha ricordato che la scuola di Induno è ancora sotto alla soglia numerica prevista da Ats per la chiusura dell’istituto.