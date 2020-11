La biblioteca di Azzate si organizza, arriva il prestito a domicilio

Anche la biblioteca di Azzate, come quella di Gazzada Schianno e di altri paesi della zona, si è organizzata e ha trovato una soluzione per andare (letteralmente) incontro ai lettori che non possono frequentarla in questo periodo.

«La nostra Biblioteca in accordo con altre del nostro Sistema Bibliotecario Valli dei Mulini, ha deciso di attivare il “Prestito a domicilio” oppure, nel nostro caso, anche dalla finestra: chiamiamolo “Asporto di libri”. Naturalmente la consegna possiamo effettuarla solo nel Comune di Azzate – spiega Marica Casagrande, la responsabile della biblioteca di Azzate- Abbiamo anche predisposto un’esposizione delle novità visibile dalla finestra!».

Cosa si deve fare? Telefonare allo 0332455426 o mandare una mail biblioteca@comune.azzate.va.it dal martedì al venerdì mattina dalle 9.00 alle 12.30. Specificare se si vuole la consegna a domicilio o se si intende passare a ritirare il materiale. Nel primo caso occorre comunque chiamare per accordarsi sul momento della consegna, che verrà effettuata due mattine la settimana. Se invece si decide di passare direttamente a ritirare, basta bussare alla finestra della Biblioteca (lato prato), sempre nei giorni e negli orari indicati.