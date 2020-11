“Come fare la spesa in sicurezza”, il video tutorial della Croce Rossa di Luino

Un passo dopo l’altro con una voce narrante che spiega: come aiutare una persona positiva isolata senza entrare in contatto diretto, dove mettere la lista e i soldi che ha toccato e come fare per riconsegnare quanto acquistato senza rischi.

“Cittadinanza attiva: come fare la spesa in sicurezza al vicino di casa, al famigliare o all’amico in quarantena“.

Con questa introduzione inizia il video-formativo realizzato dalla Croce Rossa di Luino e Valli e fortemente voluto dall’Amministrazione comunale guidata da Enrico Bianchi.

Il video ha lo scopo di “istruire” i cittadini, in tutta sicurezza, su come aiutare chi ha bisogno perché isolato a casa per via della quarantena, nella spesa o nel recupero di farmaci.

Gli operatori della Croce Rossa, con la collaborazione della Protezione Civile, simulano la richiesta di aiuto, come approcciarsi all’abitazione di chi è in quarantena, come usare i DPI per proteggersi, come fare la spesa. Fondamentale è stata anche la disponibilità della Direzione Regionale di Nova Coop che ha autorizzato le riprese presso il supermercato di Luino, con il fattivo supporto dei suoi dipendenti.

«Questo video vuole far prendere consapevolezza a tutti i cittadini dell’impegno che siamo chiamati a compiere nel proprio territorio e verso chi è in stato di necessità, anche senza indossare una divisa. Ognuno può e deve fare la sua parte come membro di una Comunità. Senza contare che questo impegno diventa un fondamentale aiuto per le associazioni già impegnate su più fronti di questa emergenza», spiega Pierfrancesco Buchi, Presidente Croce Rossa di Luino.

Molti volontari di Croce Rossa e di Protezione Civile sono impegnati in più attività durante questa emergenza e le risorse in campo, seppur con la massima dedizione, sono purtroppo limitate. L’aiuto da parte dei cittadini, sotto gli auspici di tutti i componenti il Centro Operativo Comunale, potrà aggiungersi al prezioso supporto che in questo drammatico periodo queste Associazioni e i volontari civici, istituiti dal comune, stanno dando.

«L’emergenza COVID si affronta con l’aiuto di tutti. Il volontariato è elemento essenziale poiché con le risorse pubbliche non si riesce ad arrivare dappertutto. La Croce Rossa di Luino e Valli e la Protezione Civile di Luino sono da tempo coinvolte direttamente sul territorio. Questo video rappresenta un contributo importante per tutta la collettività e ci auguriamo che dopo averlo visionato la cittadinanza comprenda quanto, con gesti attenti e ragionati ma comunque semplici, si possa dare un contributo concreto a coloro che vivono un momento di difficoltà», ha commentato Enrico Bianchi, sindaco di Luino.