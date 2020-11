A Laveno Mombello un tavolo di coordinamento sulle politiche climatiche e ambiente

Martedì 17 settembre, su convocazione dell’Assessore all’Urbanistica, all’Ambiente e ai Lavori Pubblici Fabio Bardelli, si sono avviati i lavori di un tavolo di coordinamento che aiuti a definire piani, strategie, priorità e monitori i risultati delle azioni intraprese per fronteggiare l’emergenza climatica, già dichiarata ed approvata dal precedente Consiglio Comunale nel mese di dicembre 2019.

La prima ondata di Coronavirus e le elezioni comunali hanno ritardato l’avvio del processo; la nuova Giunta del Sindaco Luca Santagostino ha così convocato, appena possibile, le varie realtà associative, gli esperti e i giovani cittadini interessati al tema per avviare la discussione sulle azioni prioritarie da programmare.

All’incontro hanno partecipato rappresentanti del Circolo Legambiente Laveno Valcuvia e Valli del Luinese, della Delegazione FAI Valcuvia, Luino e Verbano, del CAST ONG di Laveno Mombello, del CAI di Laveno Mombello, rappresentanti dei gruppi consiliari dell’opposizione, esperti che lavorano su tematiche ambientali e due studentesse attive nel gruppo Fridays For Future Luino.

Durante l’incontro è stato presentato il documento elaborato dalla Rete per il Clima del Verbano

(http://reteperilclimadelverbano.it/) contenente una serie di proposte per i comuni per lo sviluppo di una strategia climatica locale e di piani di azione specifici. Strategica la presenza di Silvia Pozzi, coordinatrice di Agenda 21 Laghi (http://www.agenda21laghi.it/) di cui il Comune di Laveno Mombello è capofila, a siglare la volontà di collaborare con gli enti locali confinanti e con enti sovracomunali per fare rete e moltiplicare gli effetti positivi sul territorio.

«Partendo da quelle che sembrano piccole attività locali – dichiara Luca Poroli, Consigliere con delega all’ambiente – promuoveremo azioni mirate alla riqualificazione energetica, alla mobilità sostenibile, ma anche alla promozione di stili di vita più attenti all’impatto sul pianeta».«Il Comune – sottolinea Poroli– può fare molto, sia intervenendo per ridurre le proprie emissioni, sia dando il “buon esempio” ai propri cittadini invitandoli ad adottare buone pratiche ambientali».

Il prossimo appuntamento è fissato per dicembre, «dove – spiega Fabio Bardelli, Assessore all’Ambiente del Comune di Laveno Mombello – si definiranno le azioni prioritarie da sottoporre alla Giunta Comunale o da discutere con gli Enti sovracomunali che intendiamo coinvolgere in questo processo. Tutelare il patrimonio ambientale, fermare il consumo di suolo, fare scelte che riducano le emissioni e l’inquinamento e abbattano gli sprechi: si parte da qui, dal nostro stile di vita, che potrà essere di qualità solo se abbraccerà l’ambiente con la voglia di proteggerlo e consegnarlo alle future generazioni».