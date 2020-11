Lockdown, cosa aspettiamo?

Spett.le redazione,

mi chiedo, e come me moltissime altre persone, cosa aspettano le istituzioni a mettere in lockdown la nostra città.

Dobbiamo prenderlo proprio tutti questo virus?? Ho appreso proprio da un vostro articolo, che le zone in cui abito (Masnago) sono piene di positivi e chissà quanti asintomatici se ne vanno tranquillamente in giro inconsapevoli.

Mia cugina lavora in ospedale e mi dice che i reparti sono pieni di malati Covid e lei stessa è a casa in isolamento con i sintomi della malattia.

Ho paura per mia madre che ha quasi 83 anni e spesso non capisce l’ importanza del distanziamento e faccio fatica a trattenerla.

Vi prego date voce alle nostre preoccupazioni

Vi mando cordiali saluti

Tina