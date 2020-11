Monti: “Il governo deve chiudere Linate”

«Serve un impegno serio per sostenere economicamente tutto il settore aeroportuale di Malpensa». Emanuele Monti, consigliere leghista al Pirellone, chiede un intervento del governo per fronteggiare la situazione emergenziale che sta caratterizzando l’hub aeroportuale di Malpensa. E rilancia: «Bisogna chiudere Linate».

«Il quadro delineato dall’amministratore delegato di Sea, Armando Brunini, ci restituisce una situazione drammatica. Sembra di rivivere i mesi del primo lockdown con il traffico aereo ridotto praticamente a zero. In questa seconda ondata, la sensazione è che siano stati fatti gli stessi errori di marzo e aprile, costringendo lo scalo di Malpensa ad una desertificazione che si sta pericolosamente ripercuotendo sul tessuto economico della provincia di Varese».

«Il Governo non può ignorare completamente le richieste del territorio e va considerato che Malpensa è fondamentale per il sistema aereo di tutto il centro-nord. Serve un impegno serio per sostenere economicamente tutti gli attori coinvolti in questa crisi».

«Nessuna mancetta, come spesso questo Governo ci ha abituato, ma un piano di rilancio serio ed efficace che preveda la chiusura totale del traffico commerciale di Linate. Il Ministero dei Trasporti deve assumersi la responsabilità di autorizzare Sea a concentrare tutto il traffico commerciale su Malpensa, evitando di perdere ulteriori 3 milioni di euro ogni mese oltre ai 17 milioni già persi da inizio pandemia».

«La nostra economia ha bisogno di Malpensa e questo Governo non può demandare oltre queste scelte improrogabili. Almeno questa volta il ministro De Micheli non nasconda la testa sotto la sabbia».