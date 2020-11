Il municipio di Carnago tinto di rosso contro la violenza sulle donne

Il municipio di Carnago si tinge di rosso contro la violenza sulle donne. È l’iniziativa proposta dall’amministrazione comunale nella serata di sabato 21 novembre, e che verrà riproposta anche mercoledì 25 in occasione della ricorrenza internazionale stabilita dall’Assemblea generale delle Nazioni unite nel 1999.

Il 25 novembre da quel momento in poi ha continuato a essere una delle occasioni più importanti per parlare, informare e sensibilizzare riguardo a questo problema tanto grave quanto diffuso in ogni Paese del mondo.

«È fondamentale – commenta l’assessorato al Sociale del Comune di Carnago – dar voce e spazio ad un dramma che si consuma sempre più spesso all’interno della mura domestiche (ma non solo), senza distinzione di età, ceto sociale e paese di origine. La “questione femminile” è un problema principalmente culturale, che si rispecchia anche nei rapporti uomo/donna, dal momento che le donne sono oggetto di violenza proprio in quanto donne».

«L’obiettivo della nostra iniziativa – afferma poi l’assessorato al Sociale – è quello di sostenere la causa delle donne in difficoltà, sensibilizzare la popolazione e far arrivare al maggior numero possibile di donne (vittime o testimoni di violenza) il messaggio che non sono sole e che esiste una Rete di aiuto pronta a schierarsi dalla loro parte».