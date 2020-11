Nella valiga porta caviale di specie protetta, scatta il sequestro

Anche dietro al caviale può nascondersi una grana, come ha scoperto un passeggero greco arrivato a Malpensa.

I funzionari ADM in servizio all’aeroporto di Milano Malpensa, insieme ai militari della Guardia di Finanza del Nucleo operativo locale, hanno fermato l’uomo – cittadino greco, in arrivo da Mosca (Russia) – che trasportava, senza le prescritte certificazioni CITES, 500 grammi di “uova di storione siberiano”, rientrante tra le specie protette dalla Convenzione di Washington.

La Convenzione di Washington (identificata con l’acronimo Cites – Convention on International Trade of Endangered Species) regolamenta il commercio, in termini di esportazione, riesportazione, importazione, transito, trasbordo o detenzione a qualunque scopo, di talune specie di animali e piante minacciate di estinzione, in tutti i 182 Paesi che hanno aderito a tale Accordo.

Le merci sono state sequestrate per i limiti eccedenti la franchigia pari a 125 grammi e al trasgressore è stata applicata una sanzione di 5.000 euro.