Covid a Tradate: “Partecipare sempre” chiede un punto tamponi rapidi in città

Il gruppo consiliare di minoranza “Partecipare sempre” ha presentato un’interrogazione per chiede all’Amministrazione comunale di Tradate di attuare alcune iniziative per contenere la crescita dell’epidemia sul territorio cittadino, ma anche per garantire una maggiore informazione a tutti.

«Apprendiamo dalla stampa nazionale, locale e dalla televisione che Tradate è tra i primi 10 comuni con più contagi della provincia di Varese (al 17 novembre n. 719 persone dall’inizio della pandemia) – si legge nell’interrogazione presentata dall’ex sindaco Laura Cavalotti e da Ermanna Ferrario – La situazione è sicuramente difficile e coinvolge il territorio a cominciare dalle persone fragili, dalle scuole con i bambini, i ragazzi, gli insegnanti, il personale della scuola e le famiglie, le strutture protette per anziani, gli ospedali (Galmarini e Maugeri) e i medici di base coinvolti per gli aspetti sanitari, oltre a tutte le attività economiche (sospese e/o ridotte ) e le persone che lavorano».

«Siamo preoccupate dell’evoluzione della situazione di Tradate e chiediamo all’Amministrazione comunale di attivare azioni che possano contenere la diffusione della pandemia, come il servizio sul territorio di tamponi rapidi (anche in collaborazione con Ats) in spazi adeguati e già operativo in molti Comuni, la riduzione della tempistica per i tamponi di controllo, la conferma della disponibilità e fornitura delle vaccinazioni antinfluenzali ai medici di base sollecitando Regione Lombardia».

«L’informazione alla cittadinanza sull’evoluzione dei contagi del territorio è assente, sia sul portale del Comune che per le persone che non usano strumenti informatici: anche questo è un servizio che molti Comuni attuano già da tempo – proseguono le due esponenti dell’opposizione – Riteniamo che l’attuazione di specifiche azioni possa migliorare questa situazione a favore dei cittadini, che devono vivere questo momento transitorio con minore preoccupazione e sentire un futuro positivo».

Il gruppo “Partecipare sempre” chiede dunque all’Amministrazione quali azioni intende attivare per controllare l’attuale situazione, ridurre i contagi e prevenirne l’aumento; quali azioni preventive di controllo sono state finora adottate e quali i risultati ottenuti da tali azioni e se intende informare la cittadinanza (con cadenza almeno settimanale) della situazione sul territorio e come intende raggiungere le persone che non hanno a disposizione strumenti informatici.