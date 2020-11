Pro Patria, le pagelle: Parker segna ancora, Latte Lath questa volta non cambia marcia

La Pro Patria perde 2-1 allo “Speroni” contro la Pro Sesto, subendo il gol che la condanna alla sconfitta nel recupero. La prova dei ragazzi di mister Ivan Javorcic è comunque stata positiva, tanto che i voti dei tigrotti sono quasi tutti sopra la sufficienza.

GRECO 6: Praticamente mai chiamato in causa, raccoglie due volte la palla in rete

GATTI 6,5: Coriaceo in difesa, si fa vedere anche in fase offensiva con qualche discesa di forza

LOMBARDONI 6,5: Gara di buon livello e con il solito carisma da leader

BOFFELLI 6: Dei tre dietro, oggi, è quello che convince meno

SPIZZICHINO 6,5: Bell’assist per il gol dell’1-0, in generale

Pizzul 5,5: Non deve fare molto in fase difensiva, in avanti manca di precisione

NICCO 6,5: Lotta e ci mette una buona dose di esperienza, supporta i due davanti con buona continuità

Fietta 6: Entra nel finale a dare peso al centrocampo

BERTONI 6: Gestisce bene la palla e fa girare la squadra. Ha qualche colpa sul primo gol subito: esce troppo “leggero” sullo scambio dalla bandierina

GALLI 6,5: Continua a migliorare come mezzala, tanto che ormai Javorcic non lo toglie più

COTTARELLI 6: Prima a sinistra, poi a destra, una gara di buon livello

KOLAJ 6,5: Due o tre numeri di ottimo calibro, peccato per l’occasione sprecata a inizio secondo tempo

Latte Lath 5,5: Non incide e non riesce a farsi valere in attacco

PARKER 7: Un altro gol e un palo che avrebbe meritato miglior sorte. Una prestazione completa per forza e personalità.

Le Noci s.v.: Entra nel finale e vede pochi palloni