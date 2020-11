Il purificatore aria: un valido alleato per la tua casa

Il purificatore aria, o sanificatore d’ambienti, è uno degli strumenti più adatti all’interno di una casa, soprattutto in questo periodo di grande emergenza sanitaria. Scopriamo nel dettaglio di cosa si stratta, come funziona e quali sono i modelli più richiesti sul mercato. Se vuoi approfondire i temi relativi al purificatore d’aria per la casa visita il sito Migliorpurificatorearia.it.

Cos’è e come funziona un purificatore aria?

Questo dispositivo, da come ne evince il nome, ha la funzione di purificare l’aria, eliminando germi, virus, batteri e tutte quelle sostanze che potrebbero danneggiare la nostra salute.

In questo modo non si andrà solamente a rendere meno pesante l’aria presente in una stanza, ma si potrà ridurre l’insorgenza di allergie e problemi respiratori.

Come funziona un sanificatore d’aria?

Anche se questi apparecchi variano per forma o dimensione, sfruttano gli stessi processi per funzionare. Il procedimento si avvia grazie alla presenza di filtri e pre-filtri che attirano polveri e sostanze di scarto, e poi il filtro HEPA che riesce a catturare numerosi microrganismi.

In molti modelli esistono dei filtri ai carboni attivi che riescono ad eliminare ogni tipo di cattivo odore o sostanza nociva presente nell’aria. Infine troviamo lo ionizzatore, il cui compito è quello di pulire in maniera più profonda ogni tipo di superficie grazie all’elettricità statica.

Andiamo ora a parlare delle caratteristiche generali dei modelli più richiesti in commercio, che variano per tipologia e fascia di prezzo.

I purificatori aria più famosi

Se cerchi un dispositivo molto elegante che esegue le funzioni per cui è stato creato, Argo Pury è il prodotto che stavi cercando. Si tratta di un prodotto innovativo in grado di purificare l’aria all’interno della propria abitazione. È compatto e leggero, e offre un display al led su quale visualizzare le velocità messe a disposizione dal sistema. Possiede anche un timer per regolare il tempo di accensione e spegnimento automatico.

Non è sicuramente tra i purificatori aria più efficienti e silenziosi, ma svolge il suo lavoro.

Il sanificatore Dyson Pure Hot+Cool Link invece, è un modello di alta avanguardia in grado di purificare, riscaldare e rinfrescare l’aria di casa tramite il controllo di un’applicazione.

Può essere azionato e comandato da remoto grazie alla capacità AUTO, e oltre all’applicazione può essere azionato da un telecomando.

Si tratta di un dispositivo molto moderno e di alta fascia, ma non può essere utilizzato se si perde il telecomando o si disinstalla l’applicazione. Il DAIKIN MC70L è un dispositivo estremamente silenzioso, frutto di un’azienda da sempre impegnata nella produzione di caldaie e climatizzatori.

È un modello molto completo che si avvale della presenza di quattro filtri che risultano essere interamente lavabili, e riesce a purificare l’aria grazie alla funzione di ionizzazione.

È un po’ pesante da trasportare di stanza in stanza. Se invece cerchi un apparecchio piuttosto compatto, potresti optare per il sanificatore Levoit LV-PUR131, un purificatore molto piccolo ed essenziale dal design molto basilare.

Esso può essere programmato manualmente o azionato tramite l’applicazione apposita, ed è in grado di purificare molto velocemente una stanza grazie ai suoi tre filtri.

Anche il risparmio è un elemento da non sottovalutare, e questo lo sa bene Electrolux, che con il suo purificatore EAP450 mette a servizio del pubblico un dispositivo compatto e funzionale che si avvale di tre filtri molto facili da smontare e da pulire.

Il sistema inoltre si regola in maniera automatica in base all’intervento da mettere in atto.

Anche la Philips non si sente da meno e propone il purificatore AC2887, un dispositivo funzionale, silenzioso e molto facile da utilizzare e da pulire, nonostante non sia tra i modelli più leggeri presenti in commercio.

Conclusioni e riflessioni

Quelli che abbiamo citato sopra e di cui ti abbiamo descritto le funzioni principali, sono solo alcuni dei purificatori d’aria più venduti e richiesti dal pubblico. Ricorda che dovrai prendere in considerazione diversi punti salienti prima di procedere con l’acquisto del purificatore, come ad esempio la presenza dei vari tipi di filtro, la potenza, il consumo, la rumorosità e il prezzo.

Sicuramente si tratta di un dispositivo che può fare la differenza in ogni tipo di abitazione.