Da Regione Lombardia 2 milioni di mascherine per i lavoratori del trasporto pubblico

Regione Lombardia fornisce gratuitamente ulteriori 2 milioni di mascherine ai lavoratori del trasporto pubblico di linea.

“Abbiamo rinnovato l’approvvigionamento gratuito di mascherine per i lavoratori del Tpl – ha detto l’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi – dopo le forniture assicurate nei mesi scorsi: oltre 2,3 milioni dall’inizio della pandemia, per un totale quindi di 4,3 milioni di mascherine”.

“Si tratta – ha aggiunto – di un segnale di vicinanza nei confronti di chi, come i lavoratori del trasporto pubblico, svolge anche in questo periodo di emergenza sanitaria il proprio lavoro quotidiano garantendo un servizio fondamentale per i cittadini. È importante che autisti, conducenti e personale viaggiante possano adempiere alle loro mansioni in condizioni di sicurezza. Ringrazio la Protezione civile e i volontari che anche in questo caso non fanno mancare il loro apporto straordinario”.

SUDDIVISIONE FORNITURE

Dati relativi alla distribuzione attualmente in corso di 2 milioni di mascherine

Agenzia Tpl Bergamo: 124.000 mascherine

Agenzia Tpl Brescia: 131.000 mascherine

Agenzia Tpl Milano, Monza, Lodi, Pavia: 1.179.000 mascherine

Agenzia Tpl Como, Lecco, Varese: 171.000 mascherine

Agenzia Tpl Mantova, Cremona: 78.000 mascherine

Agenzia Tpl Sondrio: 26.000 mascherine

Autorità bacino lacuale Iseo: 3.000 mascherine

Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, Garda, Como: 25.000 mascherine

Ferrovienord: 93.000 mascherine

Trenord: 170.000 mascherine