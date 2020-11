Come scegliere la miglior carta prepagata con IBAN in Italia

Vanno sempre più di moda e non necessariamente tra i più giovani, le carte prepagate con IBAN, stanno di fatto prendendo una fetta di mercato sempre più grossa all’interno delle metodologie di pagamento elettronico.

Molto pratiche da avere sempre con sé, offrono una serie di vantaggi a tutti i loro possessori che siamo lieti di potervi presentare nell’articolo che vi state apprestando a leggere.

Se già ci stavate pensando, siamo sicuri che sapremo esattamente come convincervi e vedrete che alla fine della lettura, una buona parte di voi, correrà ad attivare la sua carta prepagata con IBAN.

Tutti i vantaggi di un costo ridotto

Una delle ragioni per le quali le carte prepagate con IBAN (qui trovi l’elenco completo) sono sempre più diffuse in Italia è sicuramente il fatto di avere zero costi di attivazione, nessun costo di gestione del conto, nessun canone mensile e la possibilità di ricaricare la vostra carta ogni volta che vorrete senza che vi venga richiesta alcuna somma di denaro.

A differenza di un conto corrente convenzionale che prevede invece tutta una serie di costi e che magari scoraggia chi è ancora uno studente universitario, oppure chi non ha ancora un lavoro fisso all’investimento che bisogna comunque tenere in seria considerazione al momento dell’apertura del conto, una carta prepagata con IBAN offre tutte una serie di possibilità che la banca convenzionale vi può garantire, con in più il valore aggiunto di non avere grossi pensieri riguardo ai soldi che effettivamente potreste vedervi scalare nel caso in cui vogliate comunque avere un vostro conto corrente presso un istituto di credito bancario.

Che cosa si può tecnicamente fare con una carta prepagata con IBAN

Quello che sarete in grado di fare con la vostra carta prepagata con IBAN sono tutta una serie di operazioni come ad esempio i bonifici bancari, i pagamenti, il versamento da parte del datore di lavoro del vostro stipendio, senza dovervi né recare direttamente presso la sede della vostra banca, né tantomeno subire tutta la serie di costi che vengono giustificati attraverso l’operato di un operatore fisico che si occupa appunto di tutte queste fasi burocratiche.

Ovviamente non è tutto automatizzato. Esistono di fatto delle persone che gestiscono buona parte delle operazioni, ma potendo fare questo lavoro da remoto i costi vengono notevolmente ridotti e questo si riflette su una più favorevole offerta che può essere proposta al cliente.

Assicuratevi, nel momento in cui andrete a scegliere la vostra carta prepagata con IBAN, che sia effettivamente possibile svolgere tutte le operazioni di cui avete bisogno.

Le nuove caratteristiche delle carte prepagate con IBAN

Tra le caratteristiche sicuramente più apprezzate da una grossa fetta della popolazione italiana vi è sicuramente quella che prevede la possibilità di gestire tutte le operazioni della vostra carta prepagata con IBAN attraverso l’impiego di uno strumento dal quale oramai è impossibile staccarsi: il proprio smartphone.

In questo modo sarete in grado di controllare tutta una serie di possibilità ovunque voi siate. Immaginatevi per esempio di quanto possa essere comodo gestire il flusso di denaro quando siete in vacanza senza dovervi recare fisicamente presso lo sportello del vostro istituto di credito.

Anche chi ha dei figli all’estero potrà apprezzare una gestione rapida ed efficace, e al tempo stesso sicura, di pagamenti, bonifici e prelievi.

La compatibilità con le nuove tecnologie

Da tenere anche in seria considerazione è la possibilità della vostra carta prepagata con IBAN di potersi interfacciare in maniera sicura ed efficiente con quelle che sono delle vere e proprie nuove tecnologie di pagamento.

Tra i più famose potremmo citare ApplePay, GooglePay e SamsungPay, che attraverso lo smartphone sono in grado di permettersi di pagare, sia on-line, ma anche presso i negozi fisici, in modo rapido, efficace e del tutto sicuro. Poter viaggiare e muoversi all’interno di una grande città senza il bisogno di portarsi dietro tutta una serie di carte documenti è un vantaggio che non va affatto sottovalutato.