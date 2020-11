Serie D: trasferta amara per la Caronnese, il Sestri Levante si impone 2-1 allo scadere

Trasferta amara per la Caronnese in terra ligure. Sul campo del Sestri Levante, i padroni di casa si impongono con il risultato di 2-1 grazie a un gol allo scadere del centravanti Buso.

I ragazzi di mister Gatti escono dunque sconfitti dal match valido per il recupero della sesta giornata del girone A, una delle tante sfide del campionato rinviate causa Covid.

Sestri Levante subito avanti al minuto 6 con la rete del numero 9 Croci. La Caronnese reagisce e al 15esimo trova quasi immediatamente il pari grazie al gol di Vernocchi. Partita combattuta e che resta in bilico fino all’89esimo, quando i rossoblu vengono beffati dalla rete decisiva di Buso, che raggela i sogni caronnesi.

Il Sestri Levante vince 2-1 e si porta così al settimo posto a quota 9 punti dopo 6 partite, insieme proprio alla Caronnese e all’Imperia.

Per la squadra di Caronno Pertusella, dopo la vittoria di misura contro il Varese nel recupero giocato al Franco Ossola mercoledì, arriva quindi uno stop che impedisce di prolungare la serie di risultati utili.

Prossimo appuntamento per la Caronnese domenica 29 novembre tra le mura amiche del Comunale di Corso della Vittoria contro il Casale, attualmente ultimo in classifica con un solo punto, ma con una partita in meno rispetto ai rossoblu.