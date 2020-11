Sul sito del Comune di Fagnano Olona i negozi che fanno consegne a domicilio

In ottemperanza del nuovo DPCM il Comune, in collaborazione con l’Associazione Negozianti Fagnanesi, ha aggiornato il vademecum con l’elenco dei negozi aperti a Fagnano per la “Spesa sotto casa”e per i servizi di asporto e consegna a domicilio sul sito https://comune.fagnanoolona.va.it/

Invitiamo i Fagnanesi a fare la spesa in paese e a utilizzare i servizi di asporto e a domicilio sostenendo in questo modo il nostro commercio locale ed evitando al tempo stesso spostamenti in altri comuni.

L’elenco è sempre in aggiornamento! Gli esercizi commerciali che volessero aggiungersi con servizi e info possono sempre farlo scrivendo a sindaco@comune.fagnanoolona.va.it