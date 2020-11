Un contributo ai negozi di Somma Lombardo per abbattere le barriere architettoniche

Un contributo per abbattere le barriere architettoniche dei locali commerciali di Somma Lombardo: la somma destinata è di 25mila euro.

Dal bando, scaricabile dal sito del comune, si può agire in due modi: per interventi di manutenzione «ordinaria, straordinaria o ristrutturazione edilizia negli edifici commerciali, in modo da rendere l’edificio visitabile», si legge nel documento del bando e per «l’acquisto e la messa in opera di attrezzature a favore dell’accessibilità, come la pedana mobile e il campanello wireless».

C’è tempo fino al 15 novembre per farne richiesta.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono farne richiesta solo i proprietari di un’attività o gli eventuali affittuari. Il contributo sarà erogato secondo due modalità: per una singola manutenzione ci sarà un contributo di 50% del costo dell’operazione, limitato a un massimo di 3mila euro; se si richiede invece di acquistare le attrezzature, il sussidio è anch’essopari al 50% della spesa, ma con un limite massimo di 500 euro.