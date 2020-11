Un nuovo impianto di videosorveglianza per Laveno Mombello

Laveno Mombello punta sulla sicurezza. L’amministrazione comunale ha partecipato a due bandi ella Prefettura di Varese dedicati al controllo sul territorio che presto potrebbero dotare il paese di un nuovo impianto di videosorveglianze, di telecamere distribuite per il paese, ma anche di body cam per gli agenti della polizia locale e videocamere mobili installate sulle loro automobili.

Il primo bando è quello dedicato alla “Città Sicura” e prevede il finanziamento per l’installazione e l’utilizzo di un nuovo impianto di videosorveglianza con cinque telecamere distribuite in paese e due ai valichi di ingresso e di uscita.

Il bando deve essere ancora aggiudicato e prevede una spesa complessiva è di 125 mila euro, di cui il 30 per centro (37 e 500 euro) a carico dell’amministrazione comunale, il resto finanziato dal Ministero degli Interni. Un’operazione che permetterebbe di sostituire il vecchio impianto, inutilizzato da anni, e sopperire ad una mancanza più volte sottolineata da parte dei cittadini.

«I luoghi in cui verranno posizionate le telecamere sono stati individuati in collaborazione con la polizia locale e i carabinieri della stazione di Laveno», spiega il sindaco Luca Santagostino. Si tratta delle zone ritenute più sensibili e, in alcune occasioni, già prese di mira dai vandali.

Il progetto prevede quindi “occhi elettronici” puntati sulla zona del Gaggetto, «dove si consuma il 70% dei reati», sulla piazza tra l’imbarcadero e le Ferrovie Nord, su Viale De Angeli e sul lungolago Perabò di Cerro. Altre due telecamere invece, verranno posizionate sulle aree di accesso al paese: sulla provinciale per Luino e in Via XXV Aprile. Luoghi scelti considerando che altri accessi sono già controllati dalle telecamere dalla polizia locale del Medio Verbano.

Una volta installato il sistema di video sorveglianza verrà controllato dagli agenti della polizia locale, in collaborazione con i militari della stazione di Laveno Mombello. L’amministrazione comunale infatti, ha intenzione di stipulare una convenzione con i carabinieri per permettere la visione dei filmati 24 ore su 24. Se il bando va a buon fine dunque, Laveno Mombello potrà avere il suo sistema di videosorveglianza già dalla prossima estate.

Il sindaco Santagostino spiega inoltre: «Vogliamo partecipare ad altri bandi e installare telecamere anche a Mombello, in piazza Carroccio, sulla pista ciclabile in zona Molinetto e verso il campo sportivo».

L’altro bando invece, quello dedicato alla frode in commercio è già stato assegnato e prevede un finanziamento di 13.500 euro per l’acquisto di alcune videocamere mobili, ovvero installate sulle automobili della polizia, oltre a dispositivi di body cam, ovvero di telecamere portate addosso dagli agenti. «Dispositivi destinati a contrastare eventuali frodi in ambito del commercio come la vendita abusiva o la vendita di merce contraffatta», conclude il sindaco.

(Foto di repertorio)