Accoltellamento di Pregassona, si procede per tentato omicidio

È stato rinviato a giudizio per tentato omicidio l’uomo fermato dopo l’accoltellamento, in seguito a una lite, avvenuta il 20 luglio scorso, in via Ceresio nei parcheggi di un centro commerciale a Pregassona.

Terminate le indagini, il procuratore pubblico Roberto Ruggeri comunicato il rinvio a giudizio, di fronte alla Corte delle assise criminali, di un 37enne cittadino iracheno beneficiario del permesso F. Questo permesso riguarda l’ammissione provvisoria può essere disposta per 12 mesi ed essere prorogata di anno in anno dal Cantone di dimora. Le autorità cantonali possono rilasciare agli stranieri ammessi provvisoriamente un’autorizzazione a esercitare un’attività lucrativa indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro e dalla situazione economica.

Come si ricorderà, il violento alterco aveva visto il coinvolgimento dell’imputato e di un 36enne pure iracheno. Quest’ultimo aveva riportato numerose ferite da taglio che ne avevano richiesto il ricovero in ospedale. Le ipotesi di reato nei confronti del 37enne sono quelle di tentato omicidio, lesioni gravi e lesioni semplici qualificate.